Глава МИД Британии Трасс прокатилась на танке в Эстонии

Элизабет Трасс Фото: REUTERS

Отправившаяся в Ригу на совещание министров иностранных дел стран НАТО глава МИД Великобритании Элизабет Трасс по пути посетила Эстонию, где не упустила возможность прокатиться на танке. Кадры необычной поездки опубликовало Times.

На видеозаписи видно, что Трасс облачилась в военную форму камуфляжной раскраски и даже надела каску.

Издание уточняет, что руководитель внешнеполитического ведомства Британии встретилась с контингентом войск НАТО, размещенным в странах Прибалтики.

Как ранее писал сайт kp.ru, Элизабет Трасс назначена главой МИД Великобритании в сентябре 2021 года. До этого она занимала должность министра внешней торговли Соедиенного Королевства.

До нее министерство иностранных дел Великобритании с 2019 года возглавлял Доминик Рааб, который теперь занимает пост главы Министерства юстиции. Также Рааб официально назначен заместителем премьер-министра королевства.