Лукашенко заявил, что поддержит Россию в случае нападения Украины

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Минск поддержит Москву, если Россию столкнется с агрессией со стороны Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

"Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке – экономически, юридически, политически будем с Россией", - подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он никогда не примет сторону "националистического угара, который сегодня происходит в Украине". Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы Незалежная была "нашей", так как "там народ наш".

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен оценивать действия Александра Лукашенко относительно Крыма, а не только его слова. Однако он добавил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то украинская сторона будет действовать "по полной программе".