Посольство РФ в ЮАР содействует возвращению россиян на родину

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генконсульство и посольство РФ в ЮАР содействуют в возвращении россиян на родину. Об этом заявила в среду, 1 декабря 2021 года, на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она также призвала россиян, отправляющихся за рубеж, при планировке маршрута учитывать эпидемиологическую ситуацию и вероятность введения локдауна.

"Еще раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы ", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, находящимся в ЮАР россиянам рекомендовано сохранять спокойствие, но по возможности покинуть страну. Такие рекомендации дает посольство России в этой стране. Для оперативного информирования находящихся в ЮАР граждан РФ созданы два Telegram-канала.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами.