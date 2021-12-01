Захарова сообщил, что Украина стянула 125 тысяч военных к Донбассу

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проект закона о допуске иностранных войск на Украину противоречит Минским соглашениям.

- Вызывает серьезную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе, — сказала она в ходе брифинга.

По мнению Захаровой, если члены НАТО отправят свои войска на Украину, то они станут соучастниками преступлений против мирных жителей в Донбассе. Как сообщила официальный представитель МИД РФ, Украина уже стянула 125 тысяч военных в зону конфликта в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона об одобрении решения украинского лидера о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию незалежной в следующем году для участия в многонациональных учениях. Карточка документа № 6359 появилась на сайте парламента. Текст законопроекта на данный момент не обнародован.