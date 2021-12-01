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Политика1 декабря 2021 8:54

МИД России объявил о высылке дипломатов США, работавших в Москве свыше 3 лет

Сотрудники американского посольства должны покинуть страну до 31 января 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов из США.

"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом, - заявила журналистам Захарова в среду, 1 декабря. - К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет".

По словам представителя МИД РФ, российская стороны "долго и упорно" пытались вразумить американских коллег, но они не захотели принять конструктивное решение вопроса.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена молчать и обязательно ответит на решение Соединенных Штатов выслать из страны 27 российских дипломатов. Как отметил Рябков, США пора перестать практиковать высылку российских дипломатических сотрудников.