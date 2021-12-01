В России 1 декабря 2021 выявлено 32 837 случаев заражения коронавирусом

32 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в России Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявлено 32 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в среду, 1 декабря 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает Оперштаб, наибольшее число заболевших снова зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 2757. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 2419. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2008 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зарегистрировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,2% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1226 летальных исходов, а полностью выздоровели 35 679 человек.

Таким образом, по состоянию на среду, 1 декабря 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 9 669 718. Жертвами инфекции стало 276 419 человек, а выздоровели 8 364 932 пациента.

Как ранее писал сайт kp.ru, кашель и чихание назвали симптомами, которые ни в коем случае нельзя игнорировать вакцинированным от COVID-19. Если вакцинированный человек не видит иных причин, которые могли вызвать у него кашель и чихание, то ему рекомендуют пройти тест на коронавирус.