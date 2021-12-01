Медик из ЮАР сообщила о большом количестве детей до пяти лет, госпитализированных с COVID-19

В ЮАР сообщили об увеличении количества госпитализированных с коронавирусом детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число детей в возрасте до пяти лет, госпитализированных с коронавирусом, растет в ЮАР. Об этом телеканалу ENCA рассказала руководитель отделения интенсивной терапии больницы «Крис Хани Барагванат» Рудо Матива.

Матива заявила, что число пациентов, поступающих в больницы, увеличивается в геометрической прогрессии и увеличение числа детей среди госпитализированных вызывает серьезную тревогу.

«Мы определенно наблюдаем изменение демографического профиля пациентов. Мы видим малышей в возрасте до пяти лет с симптомами COVID-19 в настолько тяжелом состоянии, что они нуждаются госпитализации и дополнительном кислороде», - рассказала Рудо Матива.

Сотрудница Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Васила Джасат также рассказала радиостанции SABS о необычно большом количестве детей до двух лет, госпитализированных с коронавирусом. По словам Джасат, среди госпитализированных с ковидом в регионе Тсване 10 процентов приходится на малолетних детей. Кроме того, Васила Джасат сообщила о смерти от COVID-19 одного ребенка, которому еще не было двух лет.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 32 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидируют по количеству инфицированных Москва, Санкт-Петербург и Московская область.