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Политика1 декабря 2021 10:00

Лавров сообщил, что Украина активно стягивает тяжелое вооружение к Донбассу

Украинские власти становятся "все более и более наглыми" по отношению к России, считает глава МИД РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина активно стягивает тяжелое вооружение к Донбассу.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, данные о перемещении войск Украины к границе с РФ подтверждены уже давно. По мнению Лаврова, украинские власти становятся "все более и более наглыми" по отношению к России и Минским договоренностям.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проект закона о допуске иностранных войск на Украину противоречит Минским соглашениям. По мнению Захаровой, если члены НАТО отправят свои войска на Украину, то они станут соучастниками преступлений против мирных жителей в Донбассе. Как сообщила официальный представитель МИД РФ, Украина уже стянула 125 тысяч военных в зону конфликта в Донбассе.