Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире1 декабря 2021 10:21

На Украине заявили, что законопроект о двойном гражданстве не коснется россиян

Соответствующий проект закона был внесен в Раду Владимиром Зеленским
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Законопроект о двойном гражданстве на Украине не коснется россиян

Законопроект о двойном гражданстве на Украине не коснется россиян

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что проект о двойном гражданстве для представителей украинской диаспоры не коснется гражданства с Россией.

- Это наше программное обещание и президент подает от себя этот законопроект и мы будем его голосовать. Точно этот документ не будет касаться российского гражданства, — сказал он в разговоре с журналистами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о двойном гражданстве для украинской диаспоры. Он отметил, что с принятием этого закона 65 миллионов украинцев будут чувствовать себя не просто представителями диаспоры, а полноценными гражданами Украины.

Напомним, Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона об одобрении решения украинского лидера о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию незалежной в следующем году для участия в многонациональных учениях. Карточка документа № 6359 появилась на сайте парламента. Текст законопроекта на данный момент не обнародован.