Страны ВОЗ подготовят соглашение по контролю над пандемиями

Участники ВОЗ начнут переговоры о создании договора о предотвращении и контролю над пандемиями Фото: REUTERS

Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) договорились начать работу по созданию международного договора о предотвращении и контролю над пандемиями.

Соответствующее решение принято по итогам специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Одна из тем, которую обсуждали на мероприятии, касалась распространения нового омикрон-штамма коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что работа с ВОЗ в вопросе признания российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" двигается в позитивную сторону.

Напомним, "омикрон" - новый опасный штамм коронавируса, который появился совсем недавно. Первый случай заболевания был зафиксирован 9 ноября 2021 года в Южной Африке, и эксперты еще не до конца разобрались в свойствах мутировавшей вирусной инфекции.