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Здоровье10 ноября 2021 11:40

Мурашко сообщил, что работа с ВОЗ о признании «Спутника V» двигается в позитивную сторону

Об этом глава Минздрава рассказал в разговоре с журналистами
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что работа со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе признания российской вакцины от коронавирусной инфекциии «Спутник V» двигается в позитивную сторону.

- Процесс идет, работа с ВОЗом двигается в позитивную сторону, — сказал министр в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Михаил Мурашко сообщил о завершении исследований вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. По его словам, сейчас эксперты изучают результаты проведенной работы.

До этого глава Минздрава рассказал, что текущая волна коронавирусной инфекции распространяется быстрее предыдущих. Около 258 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в больницах, 30 тысяч из них - в тяжелом состоянии, сообщил он. Еще семь тысяч подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).