Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика1 декабря 2021 10:45

В Кремле глубоко озабочены учениями НАТО вблизи границ России

Маневры альянса выглядят как поощрение агрессии Киева в сторону Москвы, отметил Дмитрий Песков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения Североатлантического альянса недалеко от границ России вызывают глубокую озабоченность. По мнению пресс-секретаря российского лидера, маневры выглядят как поощрение агрессии Киева в сторону Москвы.

- Это все сопровождается поощрительными внеплановыми учениями НАТО и учениями в иных композициях. Все это, конечно, вызывает глубокую озабоченность, поскольку это происходит в непосредственной близости к нашим границам, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проект закона о допуске иностранных войск на Украину противоречит Минским соглашениям. По мнению Захаровой, если члены НАТО отправят свои войска на Украину, то они станут соучастниками преступлений против мирных жителей в Донбассе. Как сообщила официальный представитель МИД РФ, Украина уже стянула 125 тысяч военных в зону конфликта в Донбассе.