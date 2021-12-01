В Кремле глубоко озабочены учениями НАТО вблизи границ России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения Североатлантического альянса недалеко от границ России вызывают глубокую озабоченность. По мнению пресс-секретаря российского лидера, маневры выглядят как поощрение агрессии Киева в сторону Москвы.

- Это все сопровождается поощрительными внеплановыми учениями НАТО и учениями в иных композициях. Все это, конечно, вызывает глубокую озабоченность, поскольку это происходит в непосредственной близости к нашим границам, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проект закона о допуске иностранных войск на Украину противоречит Минским соглашениям. По мнению Захаровой, если члены НАТО отправят свои войска на Украину, то они станут соучастниками преступлений против мирных жителей в Донбассе. Как сообщила официальный представитель МИД РФ, Украина уже стянула 125 тысяч военных в зону конфликта в Донбассе.