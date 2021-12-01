Песков напомнил, что Россия не участвует в конфликте на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не является участницей конфликта на Донбассе, напомнил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 1 декабря 2021 года.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для решения конфликта необходимо, чтобы "украинцы договаривались с украинцами", так как это конфликт не внешний, а внутренний.

Также Дмитрий Песков отметил, что Россия сохраняет приверженность "нормандскому формату" и "минским соглашениям" о мирном урегулировании ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ выразил озабоченность, что конфликт затягивается, в связи с чем он не берется прогнозировать перспективы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно", - уточнил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Как говорится в сообщении на сайте российского дипведомства, такая мера принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по "нормандской" встречи.

В ведомстве отметили, что позиция Москвы, а также ее роль в урегулировании конфликта в Донбассе и подходы к проведению встречи министров в "нормандском формате" часто искажаются.