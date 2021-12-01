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Политика1 декабря 2021 10:58

Песков считает важным, что Белоруссия признает Крым российским

Представитель Кремля не сомневается, что Александр Лукашенко посетит полуостров
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским де-факто и де-юре - это важно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в среду, 1 декабря 2021 года.

"Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - констатировал официальный представитель Кремля.

Он выразил уверенность, что лидеры России и Белоруссии выберут подходящее время для совместного посещения Крыма, отметив, что сейчас "не самое лучшее время для таких поездок" из-за плохой погоды.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко заявил, что Крым юридически и фактически является территорией России.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что для признания Белоруссией принадлежности Крыма России не нужно предпринимать никаких юридических действий.