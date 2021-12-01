Путин назвал главный постулат внешней политики России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения послам верительных грамот назвал главный постулат внешней политики страны.

- Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества. Это остается главным постулатом российской внешней политики, — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что послы передадут его слова властям своих государств.

Ранее Владимир Путин заявил, что России необходимы гарантии безопасности со стороны Запада. Он отметил, что РФ должна добиваться таких гарантий. Российского президента возмутило военное присутствие стран НАТО в непосредственной близости от границ РФ. Он отметил, что это выходит за установленные рамки. Он отметил, что альянс "поломал механизм диалога". Москва будет отвечать на действия НАТО у границ России, добавил Путин.