Норвегия открыла границы для российских туристов

Норвегия открыла границы туристам из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии приняли решение открыть свои границы для туристов из России. Об этом сообщила АТОР.

- До поездки все путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться. Российские вакцины от COVID-19 в стране не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытию придется проходить карантин и дополнительное тестирование, — пояснила директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.

Взрослым же нужно будет сдать отрицательный ПЦР-тест не позднее 24 часов до въезда в страну. Еще одно тестирование придется пройти в течение суток после въезда. Привитым от коронавирусной инфекции российскими препаратами придется уйти на карантин как минимум на трое суток.

Напомним, с 1 декабря 2021 года Россия официально возобновляет прерванное из-за распространения коронавирусной инфекции авиасообщение с пятью странами. Теперь гражданам стали доступны полеты в Бразилию, Монголию, Аргентину, Бангладеш и Коста-Рику. Соответствующее решение в середине ноября принял оперштаб. Также предполагается расширить авиасообщение с Азербайджаном, Италией, Киргизией, Вьетнамом и Казахстаном. А с Кубой, Мексикой и Катаром власти намерены совсем сняты ограничения на выполнение полетов, что позитивно скажется на продаже туров в эти страны.