Путин поручил правительству выделить средства на повышение зарплат бюджетников

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня следующего года выделить дополнительные средства на повышение заработных плат отдельным категориям бюджетников. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент поручил кабмину обеспечить предоставление в 2022 - 2024 годах дополнительных объемов межбюджетных трансфертов бюджетам российских регионов и бюджетных ассигнований бюджета заинтересованным федеральным органам власти для повышения зарплаты определенным категориям работников бюджетного сектора экономики.

Российский лидер отметил, что при оценке достижения целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора не следует учитывать федеральные выплаты за классное руководство педагогическим работникам, а также специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией.

Поручения приняты по итогам совещания главы государства с кабмином.

Напомним, в ходе совещания с членами кабинета министров Путин призвал правительство обеспечить работникам бюджетной сферы достойный уровень заработных плат. Российский лидер поручил направить регионам дополнительные средства для достижения майских указов по зарплатам.