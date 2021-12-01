Совфед одобрил законы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума

Совфеда РФ одобрил законы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совет федерации РФ одобрил закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, в том числе нормы об увеличении минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Ранее поправки о финансовом обеспечении с повышением с 2022 года прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 8,6% одобрила Государственная дума РФ.

Напомним, изначально предполагалось, что МРОТ увеличат до 13 617 рублей в месяц, однако позже президент России Владимир Путин предложил увеличить его на 8,6%, то есть выше инфляции, как прожиточный минимум.

Как сообщал сайт kp.ru, согласно поправкам российского лидера к проекту федерального бюджета на 2022 - 2024 годы, ранее подержанным в Государственной думе РФ, в следующем году прожиточный минимум для работающих граждан должен составить 13 793 рубля, а в целом по стране этот показатель составит 12 654 рубля на человека, для детей он будет на уровне 12 274 рубля, а для людей пенсионного возраста - 10 882 рубля, МРОТ будет равен 13 890 рублей.