Зеленский оговорился и заявил, что украинцы смогут покупать себе жизнь

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде ошибся и заявил, что граждане страны смогут покупать себе жизнь.

Речь украинского лидера была посвящена законопроекту об экономическом паспорте для несовершеннолетних граждан страны. Согласно документу, дети будут получать отчисления за использования недр Украины и в будущем тратить эти деньги, например, на образование.

- По достижению совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги на получение образования, образования в Украине, уважаемые политики. Или покупку собственной жизни в Украине, — сказал Зеленский, перепутав украинские слова «життя» (жизнь) и «житло» (жилье).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о двойном гражданстве для украинской диаспоры. Он отметил, что с принятием этого закона 65 миллионов украинцев будут чувствовать себя не просто представителями диаспоры, а полноценными гражданами Украины. Позже глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что законопроект не коснется гражданства с Россией.