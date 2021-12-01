Еврокомиссия призвала ЕС обсудить обязательную вакцинацию от коронавируса

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу обсудить вопрос обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

- Мы можем потенциально подумать об обязательной вакцинации в Евросоюзе. Для этого необходима дискуссия и необходим общий подход, — сказала она в ходе пресс-конференции.

Сейчас привито от коронавируса 66% европейского населения, то есть незащищенными остаются 150 миллионов человек, отметила фон дер Ляйнен, подчеркнул, что это очень большое число. Не все могут сделать прививку, но все-таки большинство не имеет противопоказаний к вакцинации, сказала глава ЕК.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет в стране становится обязательной, а в случае отказа от прививки ежемесячно будет налагаться штраф в размере 100 евро. Глава правительства отметил, что невакцинированные граждане старше 60 лет обязаны записаться на прививку до 16 января 2022 года для того, чтобы получить первую дозу вакцины. По закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать греческие медицинские учреждения.