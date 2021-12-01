Белоруссия и Россия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год Фото: REUTERS

ПАО «Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о стоимости поставки природного газа в республику в следующем году. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила пресс-служба белорусского Министерства энергетики.

Документ был подписан в Санкт-Петербурге в ходе встречи министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и белорусского посла в России Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Отмечается, что «уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован исходя из условий текущего года - 128,52 доллара за тысячу кубометров». Сохранение стоимости голубого топлива для Белоруссии в следующем году на уровне этого года ранее было согласовано на уровне президентов двух стран.

Напомним, 4 ноября президенты Белоруссии и России, Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве, подписали все 28 интеграционных программ. Российский лидер в ходе тогда заявил, что Белоруссия получает российский газ по ценам, которые в 3-4 раза ниже в сравнении с долгосрочными контрактами для других стран и в 7-10 раз меньше, чем на спотовых европейских рынках.