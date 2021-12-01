Блинкен заявил, что в НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге"

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Страны Североатлантического альянса готовы принимать меры против России, если эта страна пойдет на агрессию против Украины. Такое заявление сделал глава госдепа США Энтони Блинкен, указав на готовность НАТО усиливать присутствие на «восточном фланге».

«Мы готовы принимать серьезные меры. А НАТО готова усиливать свой восточный фланг», - заявил глава госдепа в ходе пресс-конференции в среду, 1 декабря, комментируя итоги встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Риге.

Блинкен подчеркнул, что США предупреждали Москву о готовности принимать меры в случае обострения кризиса с Украиной.

Как писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать только на поддержку Североатлантического альянса, однако не на «гарантии безопасности и коллективную оборону», поскольку ими пользуются только члены блока. При этом, он назвал незалежную ценным партнером альянса.