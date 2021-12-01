Погранслужба Украины опровергла заявления о расстреле мигрантов из Белоруссии Фото: REUTERS

Государственная пограничная служба Украины опровергла сообщения о расстреле группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться на территорию незалежной из Белоруссии через Чернобыльскую зону.

В ведомства обратили внимание на то, что в интернете начало распространяться видео, на котором, «якобы, сняты тепловизионной камерой кадры расстрела группы лиц». Отмечается, что отдельные ресурсы подписывают, что расстрел группы нелегальных мигрантов, которые пытались прорваться в Украину, произвели украинские военные, а другие заявляют, что пограничниками.

«Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация фейковая и не соответствует действительности», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В погранслужбе заявили, что никаких групп мигрантов на украинско-белорусской границе, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было. Пограничники также попросили граждан не распространять заявления фейковых ресурсов.

Напомним, ранее Следственный комитет Белоруссии начал проверку после обнаружения нескольких мигрантов с травмами на белорусско-польской границе.