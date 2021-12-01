Годовая инфляция в России ускорилась до 8,38% Фото: REUTERS

Инфляция в России в период с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении, тогда как неделей ранее этот показатель был равен 8,05%. Такие данные приводит Минэкономразвития РФ в своем обзоре «О текущей ценовой ситуации».

По данным Росстата, недельная инфляция в стране в прошедшую неделю, с 23 по 29 ноября, ускорилась до 0,46% (после 0,2% неделей ранее), а потребительские цены с начала года выросли на 7,51%.

Как говорится в документе ведомства, основное влияние оказал рост цен в сфере туристических и регулируемых услуг (1,37%), а именно подорожание поездок в Турцию примерно на 55,2%.

При этом рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,30% неделей ранее) в ускорениях падения стоимости плодоовощную продукцию (минус 0,38% после минус 0,10%). Темпы роста цен непродовольственных товаров снизились до 0,17% (0,19% неделей ранее), так отмечается замедление стоимости автомобильного бензина (0,14% после 0,24%).

Напомним, ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что граждане получат поддержку в полном объеме, если инфляция выйдет за рамки прогноза.