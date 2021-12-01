Суд в Москве заочно арестовал бывшего учителя Российской академии художеств за педофилию Фото: Андрей МИРЕЙКО

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего преподавателя Российской академии художеств Виктора Елизарова, которого подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности учениц.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Елизарова меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В суде сообщили, что Елизарова подозревается по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса РФ «развратные действия в отношении двух и более лиц». Преподаватель объявлен в розыск.

Ранее появились сообщения о жалобах бывших учениц Елизарова на сексуальные домогательства с его стороны. Как писал сайт kp.ru, в полицию пришла 26-летняя девушка, и рассказала, что хочет сообщить о преступлении 12-летней давности. Девушка была ученицей МЦХШ при Российской Академии Художеств. Она рассказала, что обучение ей очень нравилось, однако, когда ей было 14 лет, она стала замечать странные знаки внимания от одного из преподавателей, который позже изнасиловал ее. По ее словам, подобные эпизоды повторялись на протяжении двух лет.