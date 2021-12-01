Дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома» доступен для аренды на Airbnb Фото: кадр из фильма

Особняк семьи Маккалистеров из фильма «Один дома» разместили для аренды на сайте Airbnb.

В доме, который расположенный в окрестностях Чикаго, есть две декорированных к Рождеству спальни, а также четыре гостевых комнаты. Описание на сайте составлено от имени старшего брата главного героя фильма Кевина - Базза Маккалистера.

«В этот праздничный сезон мы будем играть по правилам моего младшего брата. Так что не стесняйтесь есть вредную еду, смотреть фигню по телевизору, брать лосьон моего отца и самостоятельно выбирать своё собственное приключение. Только держитесь подальше от моей комнаты, ладно?», - говорится в описании дома.

Кроме того, гостям предлагают поесть макароны с сыром и пиццу, а также собрать набор Lego по мотивам «Один дома», который гости смогут забрать с собой.

На данный момент дом можно забронировать только на один день - 12 декабря. При этом стоимость аренды на сайте ещё не указана. Бронирование откроется в следующий вторник,7 декабря, в 22:00 по московскому времени.

Напомним, ранее особняк из «Одного дома» продали за 1,5 миллиона долларов. Как писал сайт kp.ru, изначально дом рассчитывали продать за 2,4 миллиона долларов, однако покупателей за такие деньги не нашлось, и 2012 году дом был продан за 1,585 миллионов долларов.