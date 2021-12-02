Лукашенко оценил перспективу создания единой валюты для России и Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск пока не подошли к созданию единой валюты.

По его мнению, это более высокий уровень интеграции. Также он отметил, что не следует поднимать вопрос о единой валюте двух стран.

- Это более высокий уровень интеграции, к которому мы пока не подошли. Подойдем - будем решать, - сказал белорусский лидер в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты решали судьбу Союзного государства. В рамках Союзного государства у стран появится общее платежное пространство, планируется интеграция платежных систем. Это позволит властям лучше бороться с отмыванием денег и киберпреступностью. А в перспективе жители России и Белоруссии смогут пользоваться банковскими услугами в обоих странах без всяких трансграничных ограничений.