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Здоровье2 декабря 2021 4:43

Гинцбург назвал безопасным совместное применение назальной вакцины и "Спутника Лайт"

Вирусолог подчеркнул, что никакого вреда организму от этого нет
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Александр Гинцбург

Александр Гинцбург

Фото: Кадр видео

Совместное применение назальной вакцины и прививки "Спутник Лайт" безопасно для здоровья и никакой угрозы не несет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — уточнил Гинцбург.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Гинцбург заявил, что Центр имени Гамалеи приступает к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса в виде спрея для носа.

По его словам, использование назальной вакцины против коронавирусной инфекции нового типа позволяет человеку, который столкнулся с инфицированным, не стать переносчиком и распространителем COVID-19.

Благодаря назальной вакцине на слизистой оболочке образуются "секреторные антитела". Они призваны нейтрализовать вирус, который человек вдохнул непосредственно из воздуха.