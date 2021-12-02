Гинцбург назвал безопасным совместное применение назальной вакцины и "Спутника Лайт"

Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

Совместное применение назальной вакцины и прививки "Спутник Лайт" безопасно для здоровья и никакой угрозы не несет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — уточнил Гинцбург.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Гинцбург заявил, что Центр имени Гамалеи приступает к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса в виде спрея для носа.

По его словам, использование назальной вакцины против коронавирусной инфекции нового типа позволяет человеку, который столкнулся с инфицированным, не стать переносчиком и распространителем COVID-19.

Благодаря назальной вакцине на слизистой оболочке образуются "секреторные антитела". Они призваны нейтрализовать вирус, который человек вдохнул непосредственно из воздуха.