Столтенберг назвал неприемлемым тезис, что у России есть сфера влияния

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

НАТО не одобряет тезис, что у России есть сфера влияния и более того, считает его неприемлемым, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о перспективах Украины, которая "исторически входила в сферу влияния России", вступить в западный военный союз.

"Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что сам факт контроля небольшого суверенного государства со стороны более крупного соседа – это пережитки прошлого, в которое не хочется возвращаться.

"Я сам из малой страны на границе с Россией, и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать", - отметил генсек Североатлантического альянса.

По его словам, Украина имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей присоединяться, и она этот выбор сделала. По словам Столтенберга, со временем Украина сможет стать членом НАТО, но время, когда она им станет, выберут уже действующие члены альянса.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией в Донбассе и может привести к необратимым последствиям для ее государственности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что вступление Украины в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке страны. Песков уточнил, что, когда речь идет о вступлении в НАТО, "никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей". По его словам, если спросить мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, то можно понять, что членство Украины в НАТО для них является "глубоко неприемлемой перспективой".