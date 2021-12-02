Вирусолог Нетесов оценил эффективность "Спутника V" против штамма "омикрон"

Эффективность "Спутника V" против омикрон-штамма будет не ниже 80%, считает Нетесов Фото: REUTERS

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет эффективна против заражения омикрон-штаммом коронавируса, несмотря на его многочисленные мутации, заявил в интервью радио Sputnik вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"Дело в том, что число замен нуклеотидов у нового штамма "омикрон" среди 29 тысяч нуклеотидов его генома всего 50. Легко подсчитать, что это доли процента, - аргументировал Нетесов. - Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты".

На основании этой информации Нетесов пришел к выводу, что эффективность "Спутника V" будет не ниже 80%.

По его словам, на исследования в этой области уйдет несколько месяцев. Ученый рекомендовал населению не ждать все это время, а пройти вакцинацию, так как "омикрон" уже пришел во многие страны Европы и "в ближайшие дни" появится в России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Италии опубликовали первое в мире изображение нового штамма "омикрон", который британские ученые признали "потенциально самым опасным" в мире из-за наиболее высокого числа мутаций. Как выглядит S-белок "омикрона", выяснили врачи госпиталя Bambino Gesu и ученые госуниверситета Милана.