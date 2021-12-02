Saxo Bank предрек США конституционный кризис и инфляцию более 15% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году инфляция в Соединенных Штатах достигнет более 15%, а промежуточные парламентские выборы вызовут конституционный кризис, считают эксперты датского банка Saxo Bank.

Финансовое учреждение опубликовало на своем сайте прогноз под названием «Шокирующие предсказания». В нем отмечается, что в 2022 году Федеральная резервная система США совершит ошибку, которая приведет к высокой инфляции. Энергетический кризис и нехватка рабочей силы спровоцируют двузначный рост заработной платы в годовом исчислении, и к 2023 году инфляция разгонится до показателей выше 15%, чего не было со времен Второй мировой войны, предсказывают специалисты.

Параллельно предвыборная гонка в Конгрессе США в 2022 году закончится тем, что представители обеих партий не захотят признавать итоги голосования, и новый состав парламента будет не сформирован и не сможет заседать в запланированный первый день, то есть 3 января 2023 года, считают в Saxo Bank. Это вызовет конституционный кризис, который в свою очередь может пошатнуть стабильность активов США, указывают в банке.

Как писал сайт kp.ru, ранее бывший президент США Дональд Трамп предсказал стране конец в ближайшие три года.