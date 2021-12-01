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Общество30 ноября 2021 22:00

«Самая красивая страна» добралась до Монако

Ранее выставочная экспозиция РГО была представлена в десяти странах мира
Евгений САЗОНОВ
Евгений САЗОНОВ
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В конце ноября князь Монако Альбер II посетил выставочную экспозицию РГО «Самая красивая страна». Мероприятие прошло в одной из самых популярных локаций - на территории садов Святого Мартина.

Фотовыставку РГО в Княжестве Монако ждали давно, однако из-за пандемии ее открытие стало возможным только сейчас. Фотовыставка экспонировалась в 10 странах мира, ее посетили более 50 миллионов человек.

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