Лучшие фото «Самой красивой страны»-2021

Денис Дегтярев. «Космос» (Карелия). Победитель в номинации «Магия воды».

Завершился VII фотоконкурс РГО «Самая красивая страна». В этом году жюри пришлось основательно попотеть. Ведь выбрать нужно было победителей в 18 взрослых номинациях и четырех детских.

Станислав Казнов. «В кругу друзей» (Ямал). 3-е место в номинации «Многоликая Россия».

И это притом что в 2021-м было прислан 65 661 снимок от 8643 авторов. Это не считая 1418 видеороликов! Выбрать лучших из такого массива - задача весьма нелегкая. А вскоре, похоже, она станет еще сложнее. Дело в том, что на последнем заседании, кроме определения победителей, жюри еще прикидывало планы на будущее. И всемирно известный фотограф Сергей Горшков предложил ввести номинацию «Документальные фильмы о природе». Идея понравилась, и над ней обещали подумать.

Евгения Левина. «Все равно ты будешь моей!!!» (Якутия). 2-е место в номинации «Эти забавные животные».

А президент РГО Сергей Шойгу поделился мнением, что пришло время вводить региональные этапы конкурса «Самой красивой страны» - со своими экспертами и победителями, которые встретятся уже на окончательном творческом состязании в Москве. Да, это усложнит работу оргкомитета, зато позволит получить еще больше восхитительных снимков.

Евгений Мазурин. «Дирижер» (Алтай). Победитель в номинации «Эти забавные животные».

- Этот конкурс имеет еще и прикладное значение, - отметил Сергей Кужугетович. - Фотографии-финалисты украсят интерьеры кораблей, подлодок, далеких гарнизонов, Домов офицеров и госпиталей. Так что чем большей красивых снимков - тем лучше!

Виктор Сторожук. «Король леопард» (Приморский край). Финалист в номинации «Дикие животные».

Кто знает, может быть, среди этих работ окажется и ваша - ведь совсем скоро стартует новый - уже восьмой - этап «Самой красивой страны». Так что ищите удачные сюжеты и надейтесь на победу! Удачи!

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