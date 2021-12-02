Аналитики назвали самые популярные новогодние товары в 2021 году

Россияне активно закупают товары к Новому году Фото: REUTERS

Спрос на новогодние товары в 2021 году вырос на 70%, говорится в исследовании аналитиков сайта бесплатных объявлений "Авито". С его результатами ознакомилась "Комсомольская правда".

Наибольший рост спроса на сайте отмечается на новогодние товары с доставкой на дом. Так, елки стали заказывать в 6,4 раза чаще, а гирлянды – в 2,8 раза.

Наиболее популярными новогодними товарами стали елки, игрушки и мишура, гирлянды, новогодние венки, снежинки и свечи, а также новогодняя скатерть и посуда.

Также традиционно отмечается повышенный спрос на главный символ наступающего года. В 2022 году им будет тигр. Россияне активно покупают декор и сувениры с соответствующей символикой. Это привело к росту их цен в полтора раза.

Почти двукратный рост спроса отмечается на искусственные елки (+90%), натуральные покупают в сравнении с прошлым годом на 31% активнее. Средняя стоимость елок составила 1500 рублей.

"Елочными игрушками в этом году интересовались на 95% чаще, чем в прошлом, а верхушки в форме звезды искали на 61% активнее, - уточнили аналитики "Авито". - Средняя стоимость игрушек составила 500 рублей (на 25% дороже, чем в прошлом году), а звезду этой осенью можно приобрести за 690 рублей, на 15% дороже, чем в 2020".

Рост популярности гирлянды составил 65%, а мишуры – 25%. Внушительный рост демонстрирует спрос на снежинки – он увеличился на 91% по сравнению с прошлым годом. Как и в 2020-м, средняя стоимость одного экземпляра составляет 300 рублей.

С прошлого года спрос на новогодние венки вырос на 61%, а средняя их стоимость достигла 1100 рублей, что на 10% дороже, чем в 2020 году.

Праздничные скатерти к Новому году искали в 2,3 раза чаще, а посуду с новогодней тематикой –92% чаще.

"Приобрести скатерть можно в среднем за 600 рублей (с прошлого года цена не изменилась), а новогодний сервиз – за 1 000 рублей, стоимость снизилась на 17% с 2020 года", - говорится в исследовании.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики компании SuperJob провели опрос среди 1600 человек и выяснили, что самыми ожидаемыми артистами на новогодних огоньках стали Niletto, Zivert и Эмин. В десятку самых ожидаемых артистов также попали Григорий Лепс, Максим Галкин, Николай Басков, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару и Ани Лорак.