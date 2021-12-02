Роскачество нашло в консервах дешевую рыбу вместо сайры

В консервах из сайры некоторых производителей не нашли ДНК сайры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российские производители заменяют недорогую сайру в консервах еще более дешевыми сортами рыбы. Это выяснили Россельхознадзор и Роскачество, проведя исследования консервов из сайры после того, как покупатели не раз жаловались на подмену ее другой рыбой.

Исследовали консервы «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла» российского производства 19 торговых марок из 90, предлагаемых на рынке. Те 19 марок, что были отобраны для исследования, занимают суммарно 53 процента рынка.

В продукции лидеров рынка и предприятий среднего бизнеса искали ДНК сайры. Цена на момент закупки была от 19,96 до 97,27 руб. за 100 г.

Оказалось, что сайра была в консервах только восьми торговых марок стоимостью от 44,4 до 97,27 руб. за 100 г.

В остальной продукции ДНК сайры не нашли. Вместо нее в консервах были тихоокеанская сельдь или дальневосточные сардины (иваси). Фальшивая сайра продавалась по цене от 19,96 до 67,60 руб. за 100 г.

В Роскачестве дали покупателям совет, как отличить настоящую консервированную сайру от поддельной.

«Результаты нашего исследования позволяют утверждать, что минимальная цена за консервированную сайру с добавлением масла, где действительно сайра, – 44,40 руб. за 100 г. Если цена за 100 г ниже, то, скорее всего, вы имеете дело с фальсификатом», - сообщили в ведомстве.

Раньше считалось, что производители подменяют в консервах только более дорогую рыбу лососевых пород. Почему они начали практиковать подмену относительно дешевой сайры, объяснил председатель Рыбного союза Александр Панин.

– Разница в цене между сайрой и сардинами (иваси) еще два года назад не превышала 40 рублей. Но, к сожалению, в последние два года ситуация с промыслом сайры резко ухудшилась – она ушла дальше в Тихий океан и стала труднодоступна для рыбаков, и в первую очередь для российского флота. Если раньше мы добывали до трех тысяч тонн сайры, то в прошлом году не выбрали и тысячи. В этом году ситуация будет еще печальнее, - рассказал Панин.

Ранее на kp.ru сообщалось, что подведомственная Россельхознадзору лаборатория проверила два образца рыбной консервы, в которой должна была содержаться сайра, и в обоих нашла иваси. Специалисты рассказали об еще одном неприятном аспекте такой подмены, кроме разницы в реальной стоимости рыбы. Сайра менее калорийна, чем те сорта рыбы, которыми ее подменяют. Это может оказаться неприятным сюрпризом для людей, придерживающихся определенных систем питания.