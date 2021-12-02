Россиянин Гричишкин осужден в США на пять лет за кибермошенничество

Россиянина приговорили к тюремному заключению в США за киберпреступления. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В США суд приговорил к пяти годам тюрьмы россиянина Александра Гричишкина за кибермошенничество. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

Приговор 34-летнему Гричишкину вынесли 1 декабря.

«Россиянин был осужден за предоставление услуг «пуленепробиваемого хостинга», которые использовались киберпреступниками в период с 2009 по 2015 год для распространения вредоносных программ и атак на финансовые учреждения и жертв по всей территории Соединенных Штатов», - говорится в сообщении Минюста США.

Хостинговая организация, которой руководил россиянин, арендовала IP-адреса, серверы и домены для клиентов-киберпреступников. Кибермошенники использовали эту техническую инфраструктуру для распространения вредоносных программ, позволяющих получать доступ к компьютерам жертв, формировать ботнеты и похищать банковские учетные данные. С использованием предоставляемых Гричишкиным возможностей киберпреступники причинили или пытались причинить миллионные убытки жертвам в США, уточнили в Минюсте.

Ранее в США были осуждены сообщники Гричишкина Павел Стасси и Александр Скородумов, дополнили в Министерстве юстиции.

На kp.ru сообщалось, что в штате Невада к 10 годам тюремного заключения приговорили россиянина Сергея Медведева, обвиняемого в киберпреступлениях. Также за хакерство к 12 годам заключения в США приговорили россиянина Андрея Тюрина.