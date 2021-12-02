Лавров назвал неприемлемым превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва категорически неприемлемым развертывание войск НАТО в странах, граничащих с Российской Федерацией.

"Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", - подчеркнул глава МИД РФ в ходе выступления в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Лавров подчеркнул, что в диалоге с США и их союзниками Россия будет настаивать на выработке договоренностей, которые исключают любые дальнейшие продвижения НАТО в восточном направлении и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг не одобряет тезис, что у России есть сфера влияния и более того, считает его неприемлемым.