Анна Попова заявила о сезонном характере коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирусная инфекция носит сезонный характер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В этом году COVID-19 проявил свою сезонность в середине сентября.

"У нас подъем сезонный. Мы его прогнозировали и наблюдаем с середины октября. Мы понимаем манеры нашего нового гостя - коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает сезонность. И, как и другие вирусы, приходит во второй половине сентября. В этом году так же пришел", - рассказала она в эфире радио "Комсомольская правда". Сайт kp.ru вел трансляцию разговора.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России выявлено 33 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Также 1 декеабря 2021 было зафиксирован 1 221 летальный исход. За весь период пандемии в стране от коронавируса скончались 277 640 человек.