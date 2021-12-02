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Политика2 декабря 2021 11:12

Лавров назвал сотрудничество России и США важным для глобальной стабильности

Лавров выразил надежду, что на встрече с Блинкеном удастся добиться выполнения договоренностей, достигнутых в Женеве
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Сотрудничество России и США много значит для глобальной стабильности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме в четверг, 2 декабря 2021 года.

По его словам, российская сторона надеется, что в ходе переговоров получится сделать еще один шаг на пути выполнения договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным с американским коллегой Джозефом Байденом во время их встречи в Женеве.

В ответ Блинкен заявил, что встреча с Лавровым является отличной возможностью "честно поговорить".

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут обсуждать в ходе переговоров Владимир Путин и Джо Байденом. Их встреча состоится в онлайн-формате и пройдет в 2021 году. Как сообщил Песков, основными темами для переговоров президентов станут Украина и НАТО.