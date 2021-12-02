Анна Попова ответила на вопрос о выдаче QR-кодов переболевшим коронавирусом

Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Ни в одной стране мира нет единого решения по вопросу выдачи QR-кодов людям, которые переболели коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора в интервью радио "Комсомольская правда", отвечая на соответствующий вопрос.

"Учитывая актуальность этого вопроса, сейчас специалисты ищут решение как определить - человек защищен ли. Главное, чтобы он был защищен от коронавируса, - подчеркнула Попова. - Оценка этого иммунитета - это научное исследование, которое проводится. И мы в ближайшее время получим его результаты".

Напомним, прямая трансляцию интервью велась на сайте kp.ru. Его можно посмотреть по следующей ссылке.

Как ранее писал сайт kp.ru, единый порядок выдачи и форма справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке или факте перенесенного заболевания ввели в российской столице.