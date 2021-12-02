Лавров заявил, что несоблюдение Минских соглашений приведет к катастрофе

Сергей Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений. Фото: REUTERS

Попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе. Об этом в четверг 2 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Лавров отметил, что пока Киев не выполнит обязательств по прямому диалогу с Донецком и Луганском и предоставлению этим территориям особого статуса, на преодоление украинского кризиса рассчитывать не стоит.

«Попытки вскрыть эти ключевые положения минского комплекса мер — путь к катастрофе», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что со стороны ОБСЕ необходимо дать определенный сигнал Украине о том, что пересмотр минских договорённостей неприемлем.

Ранее Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что сотрудничество России и США имеет большое значение для глобальной стабильности.