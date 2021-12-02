Путин заявил о необходимости дальше держать ситуацию на шахте "Листвяжная" на контроле

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости и дальше держать ситуацию на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где ранее произошел взрыв, на контроле, призвав "жестко спрашивать по закону" за соблюдение техники безопасности и состояние оборудования на шахтах.

Российский лидер также поручил в каждом случае детально разобраться с семьями погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная", а не просто руководствоваться бумажными инструкциями.

"Личные семейные обстоятельства могут быть разными, хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями", - заявил глава государства в ходе совещания по развитию угольной отрасли в Кузбассе в четверг, 2 декабря.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, после чего начался пожар и сильное задымление. Жертвами происшествия стали 51 человек, включая пятерых спасателей. Количество пострадавших, по последним данным, выросло до 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.