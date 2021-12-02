Встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме продлилась 40 минут Фото: REUTERS

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме длилась около 40 минут. Переговоры состоялись на полях министерского заседания Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В начале встречи главы внешнеполитических ведомств высказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом формате.

После выступлений министров с вступительным словом журналисты начали выкрикивать свои вопросы. Один из них спросил, готов ли Вашингтон дать Москве правовые гарантии безопасности. «Не кричите на нас!» - шутливо ответил Лавров.

Это вторая за год встреча Лаврова с Блинкеном. Первая состоялась в мае на полях министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике, и продлилась около двух часов.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на полях СМИД ОБСЕ Лавров и Блинкен обсудят саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.