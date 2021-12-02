Захарова назвала вступление Украины в НАТО «красной линией» для России

Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" для России. Фото: официальный сайт МИД.

Мария Захарова назвала «красной линией» для России вступление Украины в НАТО. Такое заявление она сделала, комментируя встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая прошла в Риге.

По словам Захаровой, эта встреча продемонстрировала «зацикленность альянса на борьбе с мнимыми угрозами в ущерб коллективному противодействию реальным вызовам современности».

Представитель МИД отметила, что у границ РФ наращивается военная инфраструктура НАТО и проводятся масштабные учения, в то время как в адрес России звучат «обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории».

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Мария Захарова отметила, что это может быть чревато серьезными негативными последствиями.

«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», - заявила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что по окончании «холодной войны» альянс заверял Россию, что юрисдикция и военные силы НАТО не будут продвигаться в восточном направлении.

«Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности», - отметила она.

«Единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России», - резюмировала Мария Захарова.

Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен отметил на готовность НАТО усиливать присутствие на «восточном фланге».