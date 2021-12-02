Евросоюз выделит более 50 млн евро на оборонный потенциал Грузии, Молдавии и Украине

Украина получит от ЕС 31 млн евро на развитие оборонного потенциала, поддержку получат также Грузия и Молдавия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина получит от Евросоюза 31 миллион евро на развитие и укрепление оборонных возможностей. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности"» - написал Кулеба в своем Twitter в четверг 2 декабря.

Кроме Украины, помощь на развитие оборонного потенциала получат Грузия и Молдавия. В заявлении Совета ЕС говорится, что Грузии будет выделено 13 млн евро, Молдавии – 7 млн.

Это делается с целью укрепления потенциалов стран-получателей средств в военной и оборонной областях, чтобы укрепить мир и стабильность, отмечается в заявлении.

Ранее на kp.ru сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО В Риге, заявила, что вступление Украины в альянс станет «красной линией» для России.