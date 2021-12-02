Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принято решение о проведении масштабных проверок в десяти угледобывающих регионах России после происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где ранее прогремел взрыв. Такое заявление в четверг, 2 декабря, сделал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мною принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в десяти угледобывающих регионах», - заявил глава ведомства на совещании с главой государства.

Проверки пройдут в Республике Коми, Тыва, Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях, а также в Самарской, Сахалинской, Ростовской и Челябинской областях.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал «жестко спрашивать по закону» за соблюдение техники безопасности и состояние оборудования на шахтах страны, отметив также необходимость и дальше держать на контроле ситуацию на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где ранее произошел взрыв.