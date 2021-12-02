Путин отметил существующие проблемы в оплате труда шахтеров в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать для шахтеров такие экономические условия, которые не заставляли бы их рисковать собой. Такое заявление российский лидер сделал в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса в четверг, 2 декабря.

Путин отметил существующие проблемы в оплате труда шахтеров, которые, по его словам, влияют на обеспечение безопасности. «Все-таки в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда», - заявил российский лидер, подводя итоги совещания.

По словам главы государства, существующая система оплаты труда создает такие «экономические стимулы», которые напротив заставляют шахтеров пренебрегать требованиями безопасности. «И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», - сказал он.

Напомним, Путин также призвал «жестко спрашивать по закону» за соблюдение техники безопасности и состояние оборудования на российских шахтах, подчеркнув необходимость и дальше держать на контроле ситуацию на шахте «Листвяжная», где накануне прогремел взрыв.