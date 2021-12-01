Нуланд пригрозила России «небывалыми» санкциями из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон может ввести в отношении Москвы беспрецедентные санкции в случае, если Россия предпримет какие-либо шаги, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», - заявила госсекретарь США, отметив, что поддержать Киеву готов не только Вашингтон, но и все члены НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев может рассчитывать только на поддержку Североатлантического альянса, однако не на «гарантии безопасности и коллективную оборону», поскольку ими могут воспользоваться только члены блока. Тем не менее, глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что страны Североатлантического альянса намерены принимать меры против России, если она пойдет на агрессию против Украины.