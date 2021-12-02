Псаки заявила о готовности США рассмотреть возможность расширения военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон при определенных обстоятельствах будет готов рассмотреть возможность расширения военной помощи Украине. Такое заявление в четверг, 2 декабря, сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Как вы знаете, одной из сфер обсуждений является предоставление дополнительной помощи, помощи в сфере безопасности Украине … Мы предоставили значительную помощь за последние несколько месяцев, так что, конечно же, это еще одна из сфер, которую мы рассмотрим», - заявила пресс-секретарь Белого дома, комментируя вопрос о том, рассматривают ли США еще какие-то меры, кроме экономических санкций против России, которые могут быть приняты из-за ситуации вокруг Украины

Псаки заявила, что на этот момент ей нечего заранее сообщить по данной теме за исключением того, что США и Украина находятся «в тесной координации», и готовят «целый ряд вариантов действий».

Напомним, днем ранее, 1 декабря, заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона ввести против Москвы «беспрецедентные санкции» в случае, если Россия предпримет какие-либо шаги для дестабилизации ситуации на Украине.