Владельцы «Листвяжной» заявили Путину о готовности ответить за аварию на шахте

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев заявил президенту России Владимиру Путину о готовности понести наказание после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Мне тяжело говорить, это моя личная трагедия... Я не могу сегодня прокомментировать (произошедшие) и не имею права на это. Готов без каких-либо возражений принять все, что было сказано», - заявил гендиректор компании в ходе совещания у главы государства о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Как заявил Алексеев, он всегда лично следил за безопасностью на «Листвяжной», однако произошедшая авария «пресекает все бывшие достижения и победы». «Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. Я готов понести любую ответственность», - сказал он, отметив, что официальные отчеты предприятия содержали в себе кажущуюся стабильность.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» прогремел взрыв в одном из вентиляционных штреков, после чего начался пожар и сильное задымление. Как сообщалось ранее, жертвами взрыва стали 54 человек, а количество пострадавших, по последним данным, выросло до 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.

Как писал сайт kp.ru, Путин назвал причиной аварии на шахте «Листвяжной» отсутствие контроля руководства.